Alleen nieuwkomers in top 3 Bestseller 60

De Bestseller 60 kent deze week een groot aantal nieuwkomers. In de top 10 van de wekelijkse bestsellerlijst van de Stichting CPNB staan liefst zes nieuwe titels, en ook de top 3 is volledig nieuw.

Ons geld is stuk van Bert en Peter Slagter voert de boekenlijst aan, gevolgd door de biografie over Erica Meiland. De top 3 wordt voltooid door het kookboek Eten met Nick van YouTube-kok Nick Toet.

Een opvallende herintreder in de top 10 is Wen er maar aan van Maike Meijer. Het boek stijgt maar liefst 25 plaatsen en staat nu op een vierde plek. Het boek is dit jaar een van de genomineerden voor de NS Publieksprijs.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (-) Bert & Peter Slagter - Ons geld is stuk

2. (-) Jan Dijkgraaf - Erica

3. (-) Nick Toet - Eten met Nick

4. (29) Maike Meijer - Wen er maar aan

5. (3) Annejet van der Zijl - Fortuna’s kinderen

6. (-) Midas Dekkers - Wat loopt daar ?

7. (5) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (1) Ruud ten Wolde - Ziek gelukkig

9. (-) Sofie & Jorrit van Daalen Buissant des Amorie - Lekker & simpel Vegetarische recepten

10. (-) Rutger van den Broek - De bakatlas