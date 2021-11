Duitse industrie merkt lichte verbetering bevoorrading

Duitse industriële bedrijven lijken iets minder last te hebben van materiaaltekorten als gevolg van de problemen in de leveringsketens wereldwijd. Uit een enquête van onderzoeksinstituut Ifo blijkt dat afgelopen maand nog 70 procent van de producenten in Duitsland problemen had om aan grondstoffen en onderdelen te komen. Een maand eerder speelde dit nog bij zeker 77 procent van de bedrijven.

De ondernemingen bleven niettemin met aanzienlijke problemen kampen. Leveranciers van elektrische apparatuur, autofabrikanten en de machinebouwsector werden daarbij het zwaarst getroffen. Bedrijven verwachten gemiddeld dat de problemen nog zeker acht maanden duren. In de auto-industrie denken ze in doorsnee dat de problemen nog twee maanden langer aanhouden. Volgens het Ifo is het dan ook nog te vroeg om over verlichting te spreken, omdat de problemen tot ver in het nieuwe jaar zullen bestaan.

De problemen in de leveringsketens zijn in de loop van het jaar ernstiger geworden. Ze hebben vooral een zware impact op de Duitse productie-economie. Zo zit het grote tekort aan chips bijvoorbeeld de auto-industrie dwars. De hoge kosten als gevolg van het beperkte aanbod leidden ertoe dat veel bedrijven hun eigen prijzen hebben verhoogd, aldus het in München gevestigde instituut.

De Duitse regering verlaagde vorige week haar prognose voor de economische groei dit jaar van 3,5 procent naar 2,6 procent. De inflatie op jaarbasis in Duitsland steeg in oktober tot 4,5 procent. Dat is het hoogste niveau in 28 jaar, mede door de stijgende energieprijzen.