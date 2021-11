Delegatie EU-parlement bezoekt Taiwan, ondanks kritiek China

Het Europarlement heeft ondanks kritiek van China een officiële delegatie gestuurd naar Taiwan. Dat laat zien dat de eilandstaat nu ‘erg hoog op de agenda staat in Brussel en in alle lidstaten’, zei de Franse Europarlementariër Raphaël Glucksmann tegen de Taiwanese premier Su Tseng-chang.

Het bezoek valt slecht bij het grote buurland China, dat probeert het democratisch bestuurde Taiwan diplomatiek te isoleren. De Chinese machtshebbers zien het eiland als een afvallige provincie. Ze hebben nooit uitgesloten dat ze ooit een poging zullen doen om Taiwan met militaire middelen in te lijven. China had voorafgaande aan de reis al felle kritiek geuit op de plannen om een delegatie naar Taiwan te sturen.

Taiwan is wel blij met de komst van de Europese politici. Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het de eerste keer is dat een officiële delegatie van het EU-parlement het eiland bezoekt. Glucksmann, het hoofd van de delegatie, omschreef Taiwan als een ‘laboratorium’ en voorpost in de ‘strijd tegen buitenlandse inmenging en voor het behoud van democratie’.

Cyberaanvallen

Het bezoek van de Europese delegatie, waar geen Nederlanders deel van uitmaken, duurt drie dagen. Er wordt volgens de Taiwanese autoriteiten onder meer gesproken over zaken als desinformatie en cyberaanvallen. Ook staat nog een gesprek op de agenda met Tsai Ing-wen, de president van Taiwan. Dat moet donderdag plaatsvinden.

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu was onlangs al in Europa. Hij bezocht tot chagrijn van Beijing meerdere EU-landen, waaronder Tsjechië. China dreigde vervolgens met maatregelen tegen dat Centraal-Europese land.

Wu bracht volgens nieuwssite Politico ook nog een discreet bezoek aan Brussel, waar hij sprak met beleidsmakers. Dat wordt gezien als een grote stap voor het geïsoleerde Taiwan. Het eiland lijkt diplomatiek te profiteren van de verslechterende relatie tussen het communistische China en westerse landen.