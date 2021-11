Coalitie van bedrijven heeft 130 biljoen dollar voor klimaat

Een coalitie van honderden financiële instellingen heeft bij elkaar tot 130 biljoen dollar om in het klimaat te investeren. Omgerekend is dat zo’n 112 biljoen euro of 112.000 miljard euro. De instellingen hebben zich aangesloten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (Gfanz) die wordt geleid door Mark Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of England. De Britse minister van Financiën Rishi Sunak maakte het bedrag tijdens een speech op de klimaattop in Glasgow bekend.