Werkloosheid eurozone neemt verder af

De werkloosheid in de eurozone is in september licht gedaald tot 7,4 procent, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. De daling van de werkloosheid, die al maanden aanhoudt, gaat hand in hand met het economische herstel uit de coronacrisis. Bekend is dat er door het stevige herstel uit de crisis meer vraag is naar mensen. Ook in Nederland is de arbeidsmarkt krap. Zo is in Nederland een recordaantal mensen aan het werk meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder.