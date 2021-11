China verdedigt klimaatbeleid na kritiek Biden

China heeft het eigen klimaatbeleid verdedigd na kritiek van de Amerikaanse president Joe Biden. Die had schande gesproken over de afwezigheid van de Chinese president Xi Jinping en andere wereldleiders op de klimaattop COP26 in Glasgow. ‘Daden wegen zwaarder dan woorden’, reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.