Chinees techbedrijf Tencent onthult eerste eigen chips

Het Chinese techbedrijf Tencent heeft zijn eerste zelfontworpen chips gepresenteerd. Daarmee zet het bedrijf, dat vooral bekend is van de in China razend populaire app WeChat, maar ook computerspellen en als producent van films, zijn eerste stappen op hardwaregebied. Ook voldoet Tencent daarmee aan doelen van de Chinese president Xi Jinping voor Chinese bedrijven. Die moeten ervoor zorgen dat het land op het gebied van technologie niet meer afhankelijk is van andere landen.

Tencent heeft onder meer chips voor toepassingen op het vlak van kunstmatige intelligentie, voor het comprimeren van videobestanden en een netwerkchip voor cloudservers ontworpen. Het is niet duidelijk of de chips al ergens in gebruik zijn. Tencent trekt de komende drie jaar omgerekend ruim 2,5 miljard dollar uit om zakelijke partners in de cloudsector te ondersteunen. Het bedrijf wil groeien op de markt voor zakelijke software.

Daarmee wil Tencent, waar de op de beurs in Amsterdam genoteerde investeerder Prosus een groot belang in heeft, ook een nieuwe inkomstenbron aanboren. De Chinese overheid heeft er met een aantal verordeningen namelijk voor gezorgd dat de inkomsten van de gamestak zullen afnemen. Jongeren onder de 18 mogen namelijk nog maar drie uur per week gamen. Ook WeChat, een zogeheten superapp waarin gebruikers niet alleen kunnen chatten maar ook kunnen winkelen, leningen regelen en nog veel meer, ligt onder vuur. Die gesloten systemen moeten beter met andere bedrijven gaan samenwerken, vindt de Chinese overheid dat zo de macht van bedrijven als Tencent en Alibaba wil inperken.

Tencent is niet het enige bedrijf dat zich op de chipmarkt heeft gestort. Alibaba kwam eerder deze maand met een serverchip die het bedrijf zelf gaat gebruiken. Zoekbedrijf Baidu ontwikkelt al langer eigen chips en ByteDance, het bedrijf achter de filmpjesapp TikTok, werkt ook aan een chip.