Wolters Kluwer zal meer geld kwijt zijn aan promotie en personeel

Data- en informatieleverancier Wolters Kluwer rekent er de komende maanden op meer geld kwijt te zijn aan het werven van personeel en aan promotieactiviteiten. In een handelsupdate over de eerste negen maanden van dit jaar meldt het bedrijf dat tijdens de pandemie vorig jaar op bepaalde onderdelen, zoals het plaatsen van advertenties en reiskosten, werd bespaard. Nu de situatie meer en meer normaliseert zal Wolters Kluwer hiervoor weer meer kosten maken. Daarnaast zal meer moeite moeten worden gedaan om personeel te vinden om de groei te ondersteunen.

Over de eerste negen maanden van het jaar boekte Wolters Kluwer op eigen kracht een omzetgroei van 6 procent. De opbrengsten uit print, zoals vakliteratuur en boeken, steeg op jaarbasis met 5 procent. De inkomsten uit boeken alleen stegen in de meetperiode met 20 procent. Deze stijging is opvallend, omdat voor de crisis de printdivisie jaar op jaar een krimp vertoonde. Maar een zegsman van Wolters Kluwer benadrukt dat de opleving vooral te maken heeft met de matige verkopen een jaar eerder, waardoor de vergelijkingsbasis gunstig is. Wolters Kluwer denkt ook niet dat de opleving in print blijvend zal zijn.

Voor het vierde kwartaal rekent het bedrijf op een vertraging of mogelijk al een negatieve omslag bij gedrukte media. Ook de inkomsten uit eenmalige diensten en producten die tijdens de crisis een boost kregen, zullen de huidige stijgende lijn naar verwachting niet weten vast te houden, aldus het bedrijf.

Wolters Kluwer levert onder meer informatiediensten over gezondheidszaken en op juridisch gebied, maar ook voor andere bedrijfsdiensten zoals belastingexpertise. Bij vrijwel alle divisies van het bedrijf vielen de marges hoger uit. Dat was niet het geval bij Tax & Accounting, waar meer investeringen werden gedaan. Verder verwacht Wolters Kluwer voor het hele jaar een iets hogere winst dan waar het eerder op rekende. Dat komt mede door herstructureringskosten die lager uitvallen dan geraamd.

Wolters Kluwer is ondertussen ook druk met plannen om personeel weer geleidelijk naar kantoor te laten terugkeren. Momenteel werkt zo’n 15 procent van de werknemers op kantoor. Wolters Kluwer benadrukt dat de terugkeer naar kantoor alleen kan als de omstandigheden dat toelaten.