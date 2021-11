OMT: verplichte tests voor studenten alternatief voor coronapas

Als studenten zich twee keer per week verplicht laten testen, kan dat een alternatief zijn voor een coronatoegangsbewijs (CTB) in het mbo, hoger en universitair onderwijs. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert de invoering van een CTB daar om zo overdracht van het virus te verminderen, maar erkent ook de nadelen. Ongevaccineerde studenten zouden zich dan dagelijks moeten testen voor ze naar de instelling kunnen. Het doen van een zelftest ‘onder supervisie’ is volgens het OMT ook een oplossing om niet over te gaan tot het CTB.