China wil verbruik steenkool energiecentrales terugdringen

China wil dat zijn vervuilende kolencentrales minder steenkool gaan verbruiken om energie op te wekken. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen volgens de autoriteiten worden teruggedrongen. Energiecentrales zijn verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van alle CO2-emissie in China. Het land wil in 2060 klimaatneutraal zijn.

Tegen 2025 moeten Chinese kolencentrales gemiddeld hun verbruik verlagen naar 300 gram kolen per kilowattuur. Dat is iets minder dan de 305 gram per kilowattuur die vorig jaar werd verbruikt. In 2005 was dat 370 gram. Nieuwe elektriciteitscentrales die steenkool gebruiken moeten aan strengere voorwaarden voldoen. Oudere centrales die niet kunnen worden aangepast, worden op termijn gesloten.

Dinsdag werd juist nog bekend dat China zijn dagelijkse steenkoolproductie met meer dan een miljoen ton heeft verhoogd om de nijpende stroomtekorten in het land tegen te gaan. Volgens Beijing is de dagelijkse productie van de vervuilende brandstof nu gestegen naar gemiddeld meer dan 11,5 miljoen ton. Eerder deze maand steeg de prijs van steenkool in het land naar recordhoogte.

Tekorten aan steenkool, hoge brandstofprijzen en de grote vraag vanuit de industrie die is opgeleefd na de coronacrisis hadden geleid tot wijdverspreide stroomtekorten in de op een na grootste economie ter wereld. Vanwege die tekorten werden sommige fabrieken tijdelijk stilgelegd. China stoot van alle landen met afstand de meeste CO2 uit.