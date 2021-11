Chinese projectontwikkelaars vinden maar moeizaam kopers

Chinese projectontwikkelaars die grote behoefte hebben aan geld, hebben moeite om kopers te vinden voor hun bezittingen. Potentiële kopers in de vastgoedsector potten hun geld liever op, zeker nadat bekend werd dat de huizenverkopen in Beijing zijn gekelderd. Ook de aanscherping van het leenbeleid door China doet het doen van zaken in de sector geen goed.

Het onvermogen om activa te verkopen verergert de geldnood van verschillende grote vastgoedbedrijven in het land. Veel van de ondernemingen die het betreft zijn buitengesloten van de financiële markten vanwege de stijgende leenkosten en het beleid van Beijing om het verstrekken van leningen in de sector te beperken.

In het verleden wisten vastgoedontwikkelaars geldproblemen te tackelen met de verkoop van bezittingen zoals percelen en projecten. Rivalen waren altijd wel bereid dit te kopen. Maar dat is niet langer het geval. De schuldencrisis rond Evergrande maakt dat de sector een rem zet op investeringen, ook gezien de strengere regels vanuit Beijing. Van de dertig grootste vastgoedbedrijven in het land hebben er zeker twintig de richtlijnen overschreden. Ook heeft de crisis rond Evergrande volgens kenners het vertrouwen in de sector ondermijnd. De woningcrisis dreigt ook de potentiële waarde van vastgoedprojecten die worden aangeboden door bedrijven als Evergrande verder uit te hollen.

Het financieel geplaagde concern China Evergrande Group, dat gebukt gaat onder een schuldenlast van honderden miljarden euro’s, beëindigde onlangs gesprekken over de verkoop van een meerderheidsbelang in zijn vastgoedbedrijf. De deal zou het bedrijf omgerekend ruim 2,2 miljard euro hebben opgeleverd. Ook het plan om het hoofdkantoor in Hongkong te verkopen mislukte. Andere vastgoedontwikkelaars als Modern Land China en Oceanwide lukt het maar niet cash te genereren met de verkoop van bezittingen. Die bedrijven blijven net als Evergrande in gebreke bij het doen van aflossingen op schulden.