Zalando groeit minder hard door heropening winkels

Webwinkel Zalando is de afgelopen periode minder hard gegroeid doordat kledingzaken het hele kwartaal waren geopend. In de eerste helft van het jaar profiteerde het van oorsprong Duitse bedrijf nog stevig van de coronalockdowns. Shoppers zaten toen vaker thuis en kochten in verhouding meer via internet.

De onlinekledingverkoper zag dat de groei in het derde kwartaal afnam naar het niveau van voor de coronacrisis. De opbrengsten van de verkochte spullen op Zalando groeide ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met een kwart naar 3,1 miljard euro. In het tweede kwartaal werd nog een omzet geboekt van 3,8 miljard euro, een stijging van 40 procent.

De winst voor aftrek van belastingen liep terug naar 10 miljoen euro. Ook dat is vergelijkbaar met het resultaat van voor de coronacrisis. In het derde kwartaal van vorig jaar bleef onder de streep nog 118 miljoen euro over. Dat was volgens Zalando een ‘exceptioneel resultaat’.

De webwinkel heeft de afgelopen periode nieuwe doelen gesteld om de levensduur van kledingstukken te verlengen. Zo moeten tegen 2023 minstens 50 miljoen modeproducten langer meegaan. Zalando verkoopt ook tweedehands kleding. In een jaar is de verkoop daarvan vertienvoudigd naar 200.000 artikelen. Dat aantal is nog wel verwaarloosbaar op het totaal aantal kledingstukken dat Zalando verkoopt. Dat loopt in de honderden miljoenen.