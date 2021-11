Heijmans verkoopt meer huizen tegen een hogere prijs

Bouwer Heijmans heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer huizen verkocht tegen een hogere prijs. Volgens de bouwonderneming moest die hogere prijs worden gerekend om de stijgende kosten van onder meer materialen te ondervangen. De divisie Vastgoed verkocht tot en met het derde kwartaal 1721 woningen, tegen 1581 woningen een jaar eerder, zo werd in een kwartaalupdate gemeld.

Heijmans klaagt verder opnieuw over de slepende procedures die de woningproductie dwarszitten. Zo wordt er voortdurend bezwaar gemaakt op vergunningen en zijn procedures wat betreft ruimtelijke ordening lang. Verder zegt Heijmans alert te zijn op een verdere stijging van de prijzen van materialen en krapte op de arbeidsmarkt, zonder daarover in details te treden.

Topman Ton Hillen geeft in een toelichting aan vooral te spreken te zijn over de prestaties van de divisie Infra, mede doordat een aantal grote projecten succesvol opgeleverd werden. Zo is het onderhoud aan de A79 afgerond en kon in samenwerking met Rijkswaterstaat negen dagen aaneengesloten gewerkt worden aan de A12, omdat die snelweg werd afgesloten voor verkeer.

Risicomanagement

Bekend is dat Heijmans voorzichtiger is geworden met het aannemen van nieuwe klussen. Het verbeterde risicomanagement ziet Heijmans terug in de financiële prestaties, aldus Hillen. Evengoed is Heijmans nog in een procedure verwikkeld met netbeheerder TenneT in een zaak rond de bouw van hoogspanningsmasten. Voor die kwestie zette Heijmans eerder 34 miljoen euro opzij, maar de verwachting is dat dit niet voldoende is.

De kwestie draait om de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten, waarvoor Heijmans samenwerkte met het Duitse bedrijf Europoles. Heijmans zou zich volgens TenneT niet aan de contractuele verplichtingen hebben gehouden. De netbeheerder zegde daarop het contract op. De bouwer krijgt naar verwachting een claim aan de broek. Op dit moment is er volgens Heijmans niets nieuws te melden over de zaak.

Ondanks deze tegenvaller rekent Heijmans dit jaar op een stijging van het operationele resultaat met minstens 100 miljoen euro op een vergelijkbare omzet. Heijmans heeft nog voor 2 miljard euro aan werk liggen.