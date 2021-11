Chinese beurzen dalen na waarschuwing over economie

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent. De Chinese economie is de afgelopen maanden onder druk komen te staan door de pogingen van de overheid om de groei in de vastgoedsector af te remmen. Daarbij kampte het land in oktober ook met stroomtekorten die ook de industriële productie raakte. Premier Li pleitte wel voor een mogelijke verlaging van de belastingen en heffingen voor bedrijven, om met name kleine en middelgrote bedrijven in het land te ontzien.

Ondanks de neerwaartse druk op de economie is de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in oktober wel toegenomen ten opzichte van een maand eerder, zo blijkt uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit. Eerder bleek uit gegevens van de Chinese overheid dat het groeitempo in de dienstensector afgelopen maand is afgenomen.

De beurshandel in de Aziatische regio verliep verder relatief rustig aangezien de financiële markten in Tokio gesloten bleven vanwege een feestdag in Japan. Ook werd uitgekeken naar de uitkomsten van de belangrijke beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed), die later op de dag naar buiten komen. Kenners verwachten dat de Fed zal aangeven wanneer de centrale bank precies zal beginnen met de afbouw van de coronasteun voor de grootste economie ter wereld. De Kospi in Seoul zakte 1,2 procent. De Zuid-Koreaanse mobiele betalingsapp Kakao Pay beleefde een succesvol beursdebuut en verdubbelde in waarde.