EU-parlement alleen nog toegankelijk met coronapas

De maatregel, die sinds begin september al gold voor extern bezoek, blijft voorlopig tot eind januari van kracht. Volgens Sassoli kan met het Covid Certificaat, waarmee de houder kan aantonen dat hij ingeënt is tegen het virus, beschermd is door een eerdere besmetting of negatief getest is, het werk fysiek weer worden opgepakt in de gebouwen in Brussel en Straatsburg. Het Europees Parlement werkt al sinds het begin van de uitbraak in 2020 helemaal of deels vanuit huis.

De laatste tijd komen er echter weer steeds meer mensen naar de vergaderzalen. De coronapas ‘garandeert veiligheid’ bij persoonlijke aanwezigheid, stelt het dagelijks bestuur van het parlement.

Het besluit stuit in sommige kringen op verontwaardiging en verzet. Het Europees Parlement behoort als ‘huis van de democratie toegankelijk te blijven voor een ieder. Dit is een nieuwe stap in de richting van vaccinatiedwang’, zei SGP’er Bert-Jan Ruissen. Collega Rob Roos (JA21) spreekt van ‘een gitzwarte dag voor de democratie’.

Ruissen en enkele medestanders hebben Sassoli een protestbrief geschreven.