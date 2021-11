Posbank gaat toch niet helemaal op slot

Natuurgebied de Posbank in Nationaal Park Veluwezoom gaat toch niet helemaal op slot voor gemotoriseerd verkeer. Dat was wel het voornemen van gebiedsbeheerder Natuurmonumenten, andere natuurorganisaties, bewonersgroepen en de gemeenten Rheden en Rozendaal. Maar de gemeenteraden van beide Gelderse plaatsen vinden die maatregel te ingrijpend.

De raad van Rozendaal stemde dinsdagavond tegen volledige afsluiting. Dat deed de raad van Rheden eerder ook al. Een meerderheid van de raadsleden vindt dat de Posbank bereikbaar moet blijven voor recreatie. Parkeerplaatsen moeten daarom toegankelijk blijven, net als de wegen door het heuvelachtige natuurgebied. In deze eeuw zijn al vaker plannen om de Posbank af te sluiten mislukt.

De Posbank is een zeer geliefde bestemming. Op mooie dagen loopt het verkeer naar de bossen en de heidevelden regelmatig vast. Omwonenden hebben daar veel last van. Ook de natuur lijdt volgens Natuurmonumenten ernstig onder de aanhoudende stroom gemotoriseerd verkeer.

Rheden en Rozendaal moeten nu met anderen gaan werken aan een nieuw plan. Het idee is dat de Posbank in de zomermaanden in weekeinden en op feestdagen wel gedeeltelijk dicht gaat. Een rondje rijden door het gebied is dan niet mogelijk, terwijl er ook een snelheidsbeperking gaat gelden.