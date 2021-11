Twee doden in concertgebouw Uppsala (Zweden)

Bij een dramatisch incident in het concertgebouw van de Zweedse stad Uppsala zijn volgens Zweedse media twee mensen om het leven gekomen. Een persoon zou uit grote hoogte zijn gevallen of gesprongen. Hij viel te pletter op toeschouwers beneden. Een van hen stierf ook. Een andere bezoeker raakte gewond. De politie sluit nog niets uit, ook geen misdrijf.

Het concert, dat nog moest beginnen, werd meteen afgeblazen. Het ging om het eerbetoon Thank You For The Music met muziek van de twee Abba-componisten Benny Andersson en Björn Ulvaeus.

Op het moment van het incident waren ongeveer 1000 mensen in het gebouw in Uppsala, dat ruim 60 kilometer ten noorden van Stockholm ligt.