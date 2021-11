Winkeliers: mondkapje gaat nog, toegangsbewijs absurd en zinloos

Dat het in winkels weer verplicht wordt een mondkapje te dragen om de coronabesmettingen omlaag te krijgen, heeft de goedkeuring van de winkeliers, al is het niet van harte. De mogelijke invoering van coronatoegangsbewijzen in bijvoorbeeld winkels noemt de organisatie daarentegen ‘absurd en zinloos’. Het leidt tot discussies bij de winkeldeur, heeft geen draagvlak en wordt door geen enkel ander land toegepast. Dat zegt winkelbrancheorganisatie INretail in een reactie op de coronapersconferentie van het kabinet.