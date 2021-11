Omtzigt gaat langs bij informateurs Remkes en Koolmees

Het bezoek van het bekende Kamerlid was vorige maand al aangekondigd, in het kader van de "verdiepende fase" waarin de formatie zich volgens Koolmees nu begeeft. De kopstukken spreken nog met gedupeerden van het toeslagenschandaal, en later deze week spreken ze met gedupeerden in Groningen.

Omtzigt heeft zijn tanden gezet in die toeslagenaffaire en bepleit een nieuwe bestuurscultuur. Hij uitte eerder zijn onvrede over het feit dat hij nog niet was uitgenodigd bij de informateurs. Maanden geleden zijn alle fractievoorzitters meerdere keren langsgeweest bij verscheidene informateurs (en daarvoor verkenners). Maar Omtzigt zat toen ziek thuis, waardoor hij als enige fractie nog niet met een informateur had gesproken.