Sportscholen: regering werpt ‘hoge drempel’ op om te sporten

De fitnessclubs zijn volgens NL Actief onderdeel van de oplossing. ‘Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 constateerden ic-artsen dat met name mensen met fors overgewicht op de ic’s belandden. Dit leidde tot een breed gedragen maatschappelijk appel om gezonder, fitter en vitaler te gaan leven’, aldus NL Actief in een verklaring. Ook nu zou volgens de vereniging sporten gestimuleerd moeten worden in plaats van belemmerd.

De vereniging benadrukt dat in de sportscholen met inachtneming van de coronaprotocollen veilig en verantwoord gesport kan worden. Daarbij wordt benadrukt dat fitnesscentra niet bekend staan als brandhaard voor besmettingen. Uit de strengere maatregelen nu klinkt volgens NL Actief ook weinig vertrouwen in de sector.