Het kabinet geeft een nieuw ‘binnenlands reisadvies’. ‘Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits’, roept demissionair premier Mark Rutte op tijdens de persconferentie over de coronaregels. ‘Op de weg is het bijna weer net zo druk als voor corona’, aldus Rutte. Ook in het openbaar vervoer neemt het aantal reizigers snel toe, zegt hij.