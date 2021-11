Repatriëring uit ‘rood gebied’ wellicht op kosten reiziger

Nederlanders die bewust naar een land gaan met een ‘donkerrood’ negatief reisadvies, zullen in de toekomst mogelijk opdraaien voor de kosten van de repatriëring in geval van nood. Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) gaat die mogelijkheid ‘serieus onderzoeken’.

Het gaat dan om landen die kleurcode rood in het reisadvies hebben en waarvoor het ministerie waarschuwt er niet heen te reizen. ‘Ik vind het niet kunnen dat mensen naar zo’n gebied afreizen en dan vervolgens de rekening bij de samenleving neerleggen als ze eruit gehaald moeten worden’, zei Knapen in een debat in de Kamer.

De kwestie is door de situatie in Afghanistan actueel. Toen de radicaalislamitische Taliban daar in augustus de macht overnamen, bleken daar veel meer Nederlanders te verblijven dan het ministerie van Buitenlandse Zaken dacht. Voor het land gold al vele jaren het strengste negatieve reisadvies.

Onuitvoerbaar

Nederlanders die uit Afghanistan moesten worden gehaald, hoeven niet te vrezen hiervoor nog een rekening te krijgen. Dat is ‘onuitvoerbaar’, aldus Knapen. De situatie was in Afghanistan ‘bijzonder chaotisch’ en het ministerie van Buitenlandse Zaken moest ook ‘improviseren’.

In een korte periode in augustus werden uiteindelijk met een transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht ongeveer 2500 mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Er zijn in Afghanistan nog steeds meer dan honderd mensen met een Nederlands paspoort, zei de minister.