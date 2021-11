Netflix breidt aanbod uit met eerste vijf mobiele games

De games zijn zonder extra kosten te spelen voor mensen met een Netflix-abonnement. Daarvoor moeten ze wel een aparte app downloaden, die vooralsnog alleen beschikbaar is voor Android, laat Netflix weten.

De eerste spellen die Netflix op de markt brengt zijn Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast en Teeter Up. De games zijn niet bedoeld voor kinderen. ‘We weten hoe belangrijk de veiligheid van kinderen is voor de ouders, verzorgers en voogden. Deze spellen zijn dus niet beschikbaar op kinderprofielen’, aldus de streamingdienst.

Dat Netflix nu in gaming stapt is geen onverwachte zet. Reed Hastings, een van de topmannen van het bedrijf, zei in 2019 al dat het bedrijf meer concurrentie ervaart van spellen als Fortnite dan van een concurrent als HBO. Eerder dit jaar trok het bedrijf Mike Verdu aan, een veteraan in de gamingwereld die eerder werkte bij onder meer Facebook en gameontwikkelaars als Electronic Arts en Atari.