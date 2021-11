Franse ex-president Sarkozy weigert te getuigen

De Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft geweigerd te getuigen in een proces tegen enkele voormalige naaste medewerkers van hem. Hij noemde de verplichting in strijd met de grondwet, ‘en totaal buiten proportie.’ Sarkozy zelf staat niet terecht door de bescherming (immuniteit) die hij als president genoot.

Meerdere adviseurs van Sarkozy en andere betrokkenen staan terecht voor misbruik van enkele miljoenen aan publiek geld voor meerdere opiniepeilingen. De opdrachten van de president werden onderling verdeeld. Vriendjespolitiek, vinden de aanklagers.

Een rechtbank in Parijs had de ex-president (2007-2012) bevolen te getuigen omdat dat ‘noodzakelijk’ was om ‘de echte waarheid te achterhalen’. Sarkozy zei tegen de rechters dat hij van de pers had vernomen dat hij desnoods met politiemacht zou worden gedwongen te komen getuigen. Ook zou hij de rechtbank geen enkele verantwoording schuldig zijn over hoe hij destijds zijn werk organiseerde. Volgens hem druist dat in tegen de grondwet.

De 66-jarige Sarkozy was in andere strafzaken eerder dit jaar veroordeeld voor corruptie en machtsmisbruik. Hij kreeg in maart een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk, en in september nog een jaar. Hij is in beroep gegaan.