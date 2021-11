Woensdag vallen opnieuw treinen uit door personeelstekort ProRail

ProRail betreurt dat er opnieuw treinen uitvallen en kan niet garanderen dat het hierna niet meer gebeurt. Het bedrijf heeft al langer te maken met een tekort aan verkeersleiders. Er staan momenteel zestig vacatures open. Bij onderbezetting kiest het bedrijf ervoor om minder treinen te laten rijden. Dat gebeurde volgens ProRail tot nu toe vooral in vakantieperioden. ‘We doen wat in onze macht ligt om deze tekorten tegen te gaan’, aldus de spoorbeheerder, die aangeeft dat collega’s regelmatig vrije dagen inleveren of extra diensten draaien. Daarbij zitten de opleidingsklassen voller en slagen meer kandidaten. Ook zijn al meerdere keren gepensioneerde en oud-verkeersleiders ingevallen voor een zieke collega.

