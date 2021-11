Staalreus ArcerlorMittal onderuit in AEX-index Amsterdam

Staalconcern ArcerlorMittal was dinsdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam. Het aandeel stond onder druk door de forse daling van de prijzen van ijzererts en koper. Een dag eerder behoorde het concern nog tot de smaakmakers op het Damrak na het nieuws dat de Verenigde Staten en Europa hun geschil over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd. ArcelorMittal verloor uiteindelijk bijna 4 procent, na de plus van 2 procent een dag eerder.

De AEX ging uiteindelijk 0,1 procent hoger de handel uit, op 812,29 punten. Ook het verlies van olie- en gasconcern Shell (min 1,6 procent) woog op de graadmeter. Daartegenover stonden onder andere winsten van chiptoeleverancier ASM International (plus 3,8 procent) en informatie- en dataspecialist Wolters Kluwer (plus 2 procent). Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg verder dik 1 procent na sterke resultaten van branchegenoot HelloFresh. Het Duitse maaltijdboxenbedrijf schroefde zijn omzetverwachting op na een sterk kwartaal en werd beloond met een koerswinst van meer dan 17 procent in Frankfurt.

DSM maakte een eerder verlies goed en won uiteindelijk 0,3 procent. Het speciaalchemieconcern heeft de moeilijkheden met de bevoorrading in het derde kwartaal goed doorstaan en boekte een flink hogere omzet.

In afwachting

De Europese aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent. Londen daalde 0,2 procent. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve die dinsdag begint.

Verder reageerden beleggers op nieuwe cijfers over de bedrijvigheid van de industrie in verschillende landen, waaronder Duitsland. Daar was sprake van een minder sterke toename dan eerder gemeld. Italië was een positieve uitschieter en ook in Frankrijk ging het ietsje beter dan voorzien. Voor de hele eurozone kwam het cijfer lager uit dan gedacht.

Vraag naar personeel

BP daalde ruim 3 procent in Londen, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Britse olieproducent. In Zürich verloor Adecco 4 procent. Het Zwitserse uitzendconcern voorziet ook de komende maanden nog veel vraag naar personeel, maar waarschuwde wel dat tekorten aan getraind personeel bij veel klanten voor problemen zorgen. Concurrent Randstad daalde bijna 1 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1577 dollar waard, tegen 1,1589 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 83,38 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 84,37 dollar per vat.