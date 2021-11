Kamer wil strengere regels voor lobbywerk

Kamerleden Joost Sneller (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) vinden dat in de publieke agenda's van bewindspersonen ook moet staan welke externe afspraken met bijvoorbeeld lobbyisten zij hebben. Daarbij moet "ten minste" het onderwerp van het gesprek worden vermeld. Alleen om "zwaarwegende redenen" zou de regering mogen afzien van de regel. Sneller en Bromet vinden dat openheid over externe afspraken bijdraagt aan een nieuwe bestuurscultuur.

Een ander voorstel, van onder meer PvdA en de SP, moet regelen dat oud-Kamerleden geen toegang meer houden tot het volledige Kamergebouw. Als ze uit de Kamer vertrekken, mogen ze hun Kamerpas houden en hebben zo direct toegang tot de werkkamers van politici. De motie moet hieraan een einde maken en de toegang beperken tot bijvoorbeeld de publieke tribune en de commissiezalen. Lobbyisten die niet eerder in de Kamer zaten, hebben ook alleen toegang tot deze gebieden. Oud-Kamerleden gaan na hun periode in de Kamer vaak als lobbyist aan de slag.

De discussie over lobbyisten is de afgelopen periode weer opgelaaid, mede door de overstap van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) naar lobbyorganisatie Energie Nederland. Ze zei zich niet te gaan bemoeien met onderwerpen waarmee ze zich als minister bezighield, maar de overstap kwam haar toch op veel kritiek te staan. Haar nieuwe baan zou te veel raakvlakken hebben met haar vorige, vinden verschillende partijen in de Kamer.