EU draagt 1 miljard euro bij aan bescherming bossen

De Europese Unie geeft de komende vijf jaar 1 miljard euro uit aan de bescherming van bossen, zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op de VN-klimaattop in het Schotse Glasgow. Een kwart daarvan, 250 miljoen euro, gaat naar de acht landen in het Congobekken. Het Congobekken is na het Amazonegebied het grootste regenwoud op aarde en ligt in Centraal-Afrika, in het stroomgebied van de rivier Kongo.