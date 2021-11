Kamer wil weten hoe een constitutioneel hof opgericht kan worden

De Tweede Kamer wil van het demissionaire kabinet weten op welke manier een constitutioneel hof opgericht zou kunnen worden. Een meerderheid vindt dat het te vaak voorkomt dat de grondrechten van burgers geschonden worden, en dat het daarom beter zou zijn om daarvoor een hof in te richten dat in geschillen kan toetsen aan de grondwet. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft al gezegd dat zo'n onderzoek loopt en ze dat dat met de Kamer zal delen.

De motie waarin de Kamer om een onderzoek vraagt was ingediend door BIJ1-leider Sylvana Simons. Het is eigenlijk de bedoeling dat de Eerste en Tweede Kamer toetsen aan de grondwet, maar die doen dat volgens deze motie onvoldoende, zoals bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire is gebleken.

Een staatscommissie die in 2018 advies uitbracht over het parlementair stelsel had al aanbevolen om een constitutioneel hof in te stellen. Ook werd eerder dit jaar in een motie van CDA-Kamerlid Anne Kuik aangenomen om het grondwetsartikel te schrappen dat verbiedt dat de rechter mag toetsen aan de grondwet. Minister Ollongren zegt dat op het ministerie al gekeken wordt hoe toetsing aan de grondwet het beste doorgevoerd zou kunnen worden en zegt de bevindingen met het parlement te kunnen delen. Ze liet wel de optie open dat gewone rechters ook aan de grondwet zouden kunnen toetsen.