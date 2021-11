Chinese premier: economie ervaart opnieuw ‘neerwaartse druk’

De Chinese economie ervaart opnieuw ‘neerwaartse druk’. Dat zei de Chinese premier Li Keqiang, die daarbij aangaf dat mogelijk belastingen en heffingen voor bedrijven verlaagd moeten worden om met name kleine en middelgrote bedrijven in het land te ontzien.

Wat ‘neerwaartse druk’ precies inhoudt en wat de oorzaak daarvan is, liet Li in het midden. Doorgaans gebruiken Chinese ambtenaren die uitdrukking om te verwijzen naar een vertraging van de economie. Ook Li heeft de uitdrukking vaker gebruikt.

Volgens de premier heeft de economie ‘kruislingse’ aanpassingen nodig om vaart te houden, zo zei hij tijdens een bezoek aan de hoogste markttoezichthouder van het land. Dat zou kunnen betekenen dat China met fiscale en monetaire regelingen wat meer op de lange termijn zou kunnen gaan sturen, in plaats van kortetermijnmaatregelen te nemen om de economie te ondersteunen.

Markttoezicht

Li riep verder op tot het creëren van een beter ondernemingsklimaat door alle soorten bedrijven gelijk te behandelen. Ook pleitte hij voor beter markttoezicht, waarbij hij in het bijzonder sprak over inspanningen om monopolies te bestrijden, oneerlijke concurrentie tegen te gaan en hamsteren te voorkomen.

De economie van China is de afgelopen maanden onder druk komen te staan door de pogingen van Beijing om de groei in de vastgoedsector af te remmen. Daarbij kampte het land in oktober ook met stroomtekorten die ook de industriële productie raakte. Ook het strenge coronabeleid dat de Chinezen hanteren doet de economie geen goed. De maatregelen zetten onder andere een rem op de vakantie-uitgaven. Verschillende banken hebben recent hun prognoses voor de groei van China dit jaar verlaagd tot minder dan 8 procent.