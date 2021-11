Duitse CDU wil in januari nieuw begin maken

De christendemocraten van de Duitse CDU willen 21 en 22 januari op een partijcongres in Hannover opnieuw beginnen, na een bittere nederlaag in september in de parlementsverkiezingen. De partij die na de Tweede Wereldoorlog is opgericht, had niet eerder zo’n laag percentage kiezers achter zich gehad en kreeg nog geen 19 procent van de stemmen. Samen met de Beierse christendemocraten van de CSU kregen ze 24 procent.