Vakbond De Unie wil terug naar thuiswerken en 1,5 meter afstand

Nederland moet weer meer gaan thuiswerken en terug naar de 1,5 metersamenleving, oftewel coronamaatregelen die hun effect al bewezen hebben. Dat vindt voorzitter Reiner Castelein van vakbond De Unie. Hij ziet niets in de uitbreiding van de inzet van de CoronaCheck-app waarmee premier Mark Rutte dinsdagavond lijkt te gaan komen in zijn coronapersconferentie.

Naar verluidt kiest het kabinet ervoor om de coronapas op veel meer plekken verplicht te gaan stellen dan nu het geval is. Volgens Castelein is dat geen goed idee. ‘Als het doel is om besmettingen te verminderen dan is het gebruik van een QR-code een onvoldoende effectief middel gebleken.’ De vakbondsman wijst op de snelle verspreiding van het virus in de afgelopen weken.

Castelein vreest ook dat het kabinet met een wetswijziging wil komen om de QR-check te kunnen verplichten. Mogelijk krijgen werkgevers dan ook vergaande mogelijkheden om te controleren of hun personeel wel gevaccineerd is. De voorzitter van De Unie is fel tegen een ingreep die het mogelijk maakt voor werkgevers om ‘op een privacy-schendende wijze, de gezondheid van werknemers in kaart te brengen’.

Mondkapjesplicht

Het kabinet lijkt ook van plan om de mondkapjesplicht weer wat uit te breiden. En volgens ingewijden volgt er een aanpassing van het thuiswerkadvies: 50 procent van de werkzaamheden zouden thuis moeten worden uitgevoerd. Maar van die wijziging is Castelein niet erg onder de indruk. ‘Dat doen we al. Bij heel veel bedrijven wordt nog steeds voor een groot deel vanuit huis gewerkt.’

De Unie, dat goed vertegenwoordigd is in onder meer de bankensector, pleit er juist voor om de beproefde maatregelen op veel grotere schaal opnieuw in te voeren. ‘Denk daarbij aan de 1,5 meter afstand, en waar mogelijk thuiswerken, handen wassen, gezonde lucht, een schone werkplek en de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, namelijk thuisblijven bij klachten. Allemaal maatregelen die de afgelopen anderhalf jaar bewezen effect hebben gehad.’