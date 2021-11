UWV-baas: Rutte-IV kan pas hervormen als uitvoering is verbeterd

De dienstverlening van uitvoeringsorganisaties moet eerst verbeterd worden, voordat een nieuw kabinet hervormingen kan doorvoeren. Dat zegt UWV-baas Maarten Camps na een gesprek met de partijen die over de formatie van een nieuw kabinet onderhandelen. De ICT van uitvoerders moet beter en er moet meer persoonlijk contact komen met burgers. "Dat is voorwaardelijk om verder te kunnen", aldus Camps.

Voor het komende kabinet staat een aantal belangrijke hervormingen op de rol. Vrijwel de hele Kamer vindt dat de arbeidsmarkt op de schop moet, en ook moet er een alternatief komen voor het toeslagensysteem. Maar uitvoerders hebben eerst rust en tijd nodig. Het op orde krijgen van ICT-systemen kan jaren duren, aldus Camps.

Als uitvoerders hun contact met burgers kunnen verbeteren, "dan bouwen we daarmee aan het vertrouwen van de burgers in de overheid. En daarnáást is het kijken wat er mogelijk is aan hervormingen en wetswijzigingen".

Genoeg geld

Daarnaast heeft het UWV, maar ook andere dienstverleners als de Belastingdienst gewoonweg genoeg geld nodig. Als een uitvoerder nieuwe taken krijgt, moet er ook extra geld bij, zegt Camps. "Voor ons is het belangrijk dat we stabiele financiering hebben. Dat er niet steeds weer bezuinigingen komen en er dan geld bijkomt om problemen op te lossen."

Uit het gesprek aan de formatietafel put Camps wel geval vertrouwen dat uitvoeringsorganisaties als de zijne in de toekomst beter betrokken worden bij de precieze vormgeving van nieuwe wetten. "Dat is nadrukkelijk de bedoeling", zegt hij. "Dat wij hier vandaag zaten is daarin een goed teken. Ik ben daar wel hoopvol over."

Het belangrijkste is dat wetgeving eenvoudiger wordt. "De complexe wetgeving die we nu vaak hebben leidt tot fouten, en is moeilijk uitlegbaar aan burgers." Het toeslagenschandaal, waar Camps als voormalig topambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken zelf ook een rol in had, heeft wel laten zien welke problemen dit kan veroorzaken.