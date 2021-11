Minder draagvlak voor wolf als aantal groeit

Recent onderzoek heeft aangetoond dat er nu vijftien tot twintig wolven in Nederland leven. Veruit de meeste zitten in en rond de Veluwe in Gelderland. Het grootste aantal wolven verblijft in gebieden waar toch al niet of nauwelijks toeristen mogen komen. Als de populatie zich uitbreidt moeten die stiltegebieden misschien uitgebreid worden, want ook het leefgebied van de wolf is internationaal beschermd.

Gelderland voorziet ook een andere omgang met het wild in de bossen. Uit onderzoek blijkt dat gevestigde wolven vooral herten, reeën en wilde zwijnen opeten. Tot nu toe wordt elk jaar een deel van het wild afgeschoten om de populaties binnen de perken te houden. Over een paar jaar ziet het faunabeheer er anders uit, denkt Gelderland. Of er tegen die tijd vierhonderd wolven in Nederland zijn, zoals sommige deskundigen denken, is niet te zeggen. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig.

Veehouders krijgen nu nog alle schade vergoed die wolven aan hun vee hebben veroorzaakt. Op termijn moeten ze een deel van de kosten om hun vee te beschermen zelf dragen. Volgend jaar verschijnt een nieuw Interprovinciaal Wolvenplan waarin daarover voorstellen staan.