Amerikaanse media: burgemeester New York wil gouverneur worden

De vertrekkende burgemeester van de stad New York, Bill de Blasio, is begonnen met pogingen gouverneur van de gelijknamige staat te worden. Volgend jaar wordt de gouverneur gekozen en de Democraat heeft al stukken ingediend bij de Kiesraad van de staat om kandidaat te worden, meldden verscheidene Amerikaanse media.

De Blasio is al twee keer verkozen tot burgervader en mag wettelijk niet aan een derde termijn beginnen. De gemeente New York kiest dinsdag een nieuwe burgemeester.

De Blasio heeft officieel nog niks gezegd over zijn kandidatuur voor het gouverneurschap, maar media en medewerkers menen dat hij een poging doet. Hij zou niet de enige Democraat zijn in de race om het gouverneurschap van de staat die bijna 3,5 keer groter is dan Nederland en circa twintig miljoen inwoners telt. De justitieminister van de deelstaat, Letitia James, wil dat bijvoorbeeld ook, net als onder anderen Kathy Hochul die de post sinds augustus ad interim bekleedt.

Hochul werd in augustus tijdelijk gouverneur van de staat omdat de Democraat Andrew Cuomo na ruim tien jaar werd gedwongen af te treden door een schandaal rond seksuele intimidatie.