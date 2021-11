Scholen en vliegveld La Palma dicht wegens vulkanische as

Door grote hoeveelheden vulkanische as in de lucht zijn alle vluchten naar het Canarische eiland La Palma voorlopig geschrapt, maakte luchthavenexploitant Aena dinsdag bekend. Op sommige delen van het eiland zijn hoge concentraties zwaveldioxide in de lucht gemeten waardoor 22 scholen moesten sluiten, meldde zender RTVE op gezag van de autoriteiten.

Op beelden van het Vulkanologisch Instituut van de eilanden is te zien hoe rook en as de atmosfeer in worden gespuugd. Op een van de flanken was sprake van ‘vulkanische bommen’, aldus het instituut op Twitter.

Sinds de vulkaanuitbarsting op La Palma op 19 september begon, hebben lava en as meer dan 2700 gebouwen verwoest of beschadigd. 975 hectare is bedekt met een lavalaag van enkele meters dik. Meer dan 7000 bewoners van het Spaanse eiland, bijna 10 procent van de bevolking, zijn sindsdien uit voorzorg in veiligheid gebracht. Er zijn geen gewonden gevallen.

De vulkaan in het natuurpark Cumbre Vieja had vijftig jaar een slapend bestaan gehad. Wanneer de uitbraak eindigt is onbekend.