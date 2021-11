RIVM: veiligheid mondkapjes met chemische stoffen nog onduidelijk

Er is nog steeds te weinig kennis om te stellen dat specifieke mondkapjes met claims als ‘antibacterieel’ of ‘antiviraal’ ook echt veilig zijn. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op de dag dat er nieuwe coronamaatregelen zullen worden afgekondigd, zoals een ruimere mondkapjesplicht.

Het instituut denkt bij eventuele risico ‘s aan kapjes met stoffen als (nano)zilver, (nano)koper en grafeen. Schadelijkheid voor de mens is weliswaar niet aangetoond, maar ook niet uit te sluiten. Mondkapjes zonder toevoegingen zijn voor zover bekend wel veilig om te gebruiken, meent het Rijksinstituut.

Het RIVM raadde al eerder af om mondkapjes van stofzuigerzakken of - filters te maken. Aan stofzuigerzakken kunnen namelijk stoffen zijn toegevoegd die ongewenste organismen bestrijden, zegt het RIVM. ‘Ook zijn er stoffen toegevoegd die geuren opnemen. Het kan schadelijk zijn als mensen deze stoffen inademen.’

Het behandelen van mondkapjes met desinfecterende sprays of etherische olie om ze fris te houden en ze langer mee te laten gaan, is volgens het instituut ook geen goed idee. ‘Het gebruik van sprays of etherische olie lijkt de beschermende functie van het mondkapje niet te verbeteren. En het kan ongewenste (allergische) reacties veroorzaken.’