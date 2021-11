Pfizer verhoogt omzetverwachting voor zijn coronavaccin

Volgens Pfizer komt de omzet uit zijn vaccin tegen Covid19 uit op een bedrag van 36 miljard dollar, omgerekend 31 miljard euro. In juli rekende het bedrijf nog op 33,5 miljard dollar. Het coronavaccin van Pfizer is ontwikkeld samen met de Duitse biotechnoloog BioNTech. Pfizer deelt daarbij in de kosten en winsten met BioNTech uit de verkoop van het vaccin, dat Comirnaty wordt genoemd. Pfizer verwacht dit jaar 2,3 miljard doses van het vaccin te leveren.

De omzet in het derde kwartaal steeg op jaarbasis met 134 procent tot 24,1 miljard dollar. Daarvan kwam een bedrag van 13 miljard dollar uit de verkoop van het coronavaccin. Pfizer krikte ook zijn verwachting voor de totale omzet en winst in dit boekjaar op.