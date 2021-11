Tesla roept auto’s in zelfrijdende test terug na problemen update

Tesla heeft in de Verenigde Staten bijna 12.000 auto’s teruggeroepen. Het gaat om modellen S, X, 3 en Y die onderdeel zijn van een test van de zelfrijdende software van de autofabrikant. De voertuigen hadden op 23 oktober een software-update gekregen, waarna gebruikers al snel begonnen te klagen over problemen.

Tesla kreeg de volgende dag al meldingen van valse waarschuwingen voor dreigende botsingen. Daardoor konden auto’s plotseling de noodrem inzetten.

Het euvel zou worden verholpen als een nieuwe update wordt geïnstalleerd. Topman Elon Musk zei in een reactie al dat dit soort problemen zijn te verwachten in een testfase. ‘Het is onmogelijk om alle hardwareconfiguraties onder alle omstandigheden te testen met een interne kwaliteitscontrole, vandaar de publieke bètatest’, aldus Musk op Twitter.

Vorig jaar bouwde de autofabrikant zo’n half miljoen auto’s, dus de terugroepactie van 12.000 voertuigen is beperkt. Het is nog niet duidelijk of Tesla buiten de VS ook een terugroepactie instelt.