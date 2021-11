Natuurorganisaties teleurgesteld over ‘vrijblijvendheid akkoord’

Zonder bindende regelgeving voor bedrijven en financiële instellingen die ontbossing financieren wordt het volgens campagneleider Wouter Kolk van Milieudefensie niets. ‘De tijd van vrijwilligheid is voorbij.’ Hij pleit voor een klimaatplicht voor bedrijven. ‘Die kan bedrijven dwingen te gaan produceren in de lijn van de milieu-afspraken van Parijs en te stoppen met ontbossen’, aldus Kolk. ‘Er is wat ons betreft maar een rechtmatige eigenaar van het bos, en dat zijn de mensen die daar wonen en de bossen al generaties lang beheren en beschermen.’

Ook Greenpeace Nederland is teleurgesteld dat de afspraak om ‘bosvernietiging’ te voorkomen niet bindend is gemaakt. ‘Het betekent dat er wereldwijd nog bijna een decennium doorgekapt mag worden. Daarom voelt de Braziliaanse president Bolsonaro zich zo goed over het ondertekenen van deze nieuwe deal.’ Die is veel te vrijblijvend volgens campagneleider Sigrid Deters.

‘Ondertussen nadert de Amazone zijn tipping point (omslagpunt) en kan het grootste regenwoud op aarde onmogelijk nog jaren ontbossing overleven. Het blijft blablabla als landen als Nederland niet tegelijkertijd hun voetdruk verkleinen door middel van scherp beleid en wetgeving’ aldus Deters. Het betekent volgens haar dat er snel een zogenoemde EU-Bossenwet ingevoerd moet worden.