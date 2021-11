Duizenden extra opvangplekken asielzoekers, maar meer is nodig

Volgens het COA, in een persbericht, dragen deze - vooral tijdelijke - extra opvangplekken ‘bij aan de noodzakelijke verlichting van de problematiek in Ter Apel’. Maar, zo meldt het orgaan, er zijn nog meer vaste opvanglocaties nodig voor de middellange termijn.

De druk op de asielopvang is hoog, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al weken overvol. Na aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land. Door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland waardoor er te weinig woningen zijn voor onder anderen statushouders, stokt de doorstroom. Om te voorkomen dat mensen in tenten moeten worden opgevangen, is burgemeesters gevraagd tijdelijke opvangplekken te maken.