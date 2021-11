Populaire game Fortnite straks niet meer te spelen in China

Het populaire overlevingsspel Fortnite is straks niet meer te spelen in China. De Amerikaanse ontwikkelaar Epic Games, waar het Chinese techbedrijf Tencent een groot belang in heeft, zet de Chinese servers op 15 november uit. De stap komt nadat Beijing al maandenlang steeds strenger optreedt tegen gamebedrijven.

Chinezen kunnen op dit moment nog een versie van Fortnite spelen die speciaal gemaakt is voor die markt. Een testversie van het spel werd in 2018 in China uitgebracht, maar Fortnite kreeg nooit officiële goedkeuring van de overheid. De inhoud van games wordt in China onder meer gecontroleerd op buitensporig geweld. Wereldwijd wordt Fortnite gespeeld door meer dan 350 miljoen mensen.

Eerder dit jaar werd bekend dat kinderen in China niet meer dan drie uur per week online mogen gamen om verslaving tegen te gaan. Volgens de regerende Communistische Partij moeten gamebedrijven minder de nadruk leggen op het maken van winst. Ook moesten spellenmakers kritisch naar hun games kijken en "obscene en gewelddadige" inhoud verwijderen.