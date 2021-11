DSM daalt in licht lagere AEX na kwartaalcijfers

Het aandeel DSM werd dinsdag lager gezet op de Amsterdamse beurs. Het speciaalchemieconcern heeft de moeilijkheden met de bevoorrading in het derde kwartaal goed doorstaan en boekte een flink hogere omzet, maar beleggers hadden op meer gehoopt. De aandacht van beleggers ging verder vooral uit naar de Amerikaanse Federal Reserve, die dinsdag begint aan een tweedaagse beleidsvergadering. Ook houden beleggers de ontwikkelingen op de klimaattop in Glasgow in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 810,70 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1054,96 punten. Parijs en Londen verloren tot 0,5 procent. Frankfurt won 0,2 procent.

DSM daalde 0,6 procent in de AEX. Het bedrijf zag het onderdeel Materials, dat aan de auto-industrie levert, fors groeien ondanks de problemen met chiptekorten in die sector. Bij de grotere divisie Nutrition, die voedingsingrediënten maakt, werd ook meer omzet geboekt. DSM liet in september weten zich louter te willen richten op gezondheid, voeding en biowetenschappen en zette de materialendivisie in de etalage. Bij de kwartaalupdate werden geen nadere details gegeven over wat er precies met de materialendivisie gaat gebeuren.

Just Eat Takeaway

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg 2 procent na sterke resultaten van branchegenoot HelloFresh. Het Duitse maaltijdboxenbedrijf schroefde zijn omzetverwachting op na een sterk kwartaal, waarin het bedrijf opnieuw veel nieuwe klanten wist te werven. HelloFresh maakte in Frankfurt een koerssprong van 14,5 procent.

Randstad (min 1,2 procent) kampte met tegenvallende resultaten van zijn concurrent Adecco. Het Zwitserse uitzendconcern voorziet ook de komende maanden nog veel vraag naar personeel, maar waarschuwde wel dat tekorten aan getraind personeel bij veel klanten voor problemen zorgen. Het aandeel Adecco zakte 5 procent in Zürich.

BP

De Britse olieproducent BP daalde 1,5 procent in Londen, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten. Topman Bernard Looney verklaarde dat hij niet verwacht dat investeerders een oproep zullen doen voor een opsplitsing van het concern in een tak voor fossiele brandstoffen en een onderdeel gericht op duurzame energie. De activistische aandeelhouder Third Point deed vorige week een dergelijke oproep bij Shell.

De euro was 1,1601 dollar waard, tegen 1,1589 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 83,99 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 84,84 dollar per vat.