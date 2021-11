KOZP kondigt acties aan bij intocht sint Maastricht en Volendam

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreert dit jaar bij de intocht van de sint in Maastricht en Volendam. In deze plaatsen zijn volgens de actiegroep nog altijd zwarte pieten te zien. Ook komt KOZP dinsdag met een petitie, die gemeenten oproept geen subsidie te verlenen aan intochten waar zwarte, grijze of bruine pieten aan meedoen.

Het is dit jaar tien jaar geleden dat op Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd, de Zwarte Piet is Racisme-campagne begon. ‘Hoewel we zien dat er in de afgelopen tien jaar veel veranderd is en we voorzichtig hoopvol zijn, blijft het nodig om in actie te komen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind meer op hoeft te groeien met de schadelijke karikatuur van Zwarte Piet’, aldus KOZP.

De demonstratie in Maastricht is op zaterdag 13 november. ‘Maastricht is zo’n gemeente die anno 2021 nog steeds niet heeft begrepen dat racisme geen kinderfeest is’, schrijft de actiegroep in een verklaring. ‘Het is onbegrijpelijk hoe Maastricht als bekende Europese stad dit nog internationaal kan verkopen. Ook dit jaar zijn er zwarte pieten bij de intocht, gesubsidieerd door de gemeente en gesponsord door een lange lijst lokale ondernemingen.’

Challenge

In Volendam is het protest een dag later. ‘Sommige kleine gemeenten denken echter nog steeds dat het prima is als zij wel zwarte Pieten gebruiken bij de intocht’, aldus de actiegroep. ‘Een van die kleinere gemeenten die maar geen afscheid kan nemen van het ‘traditionele’ racistische stereotype Zwarte Piet is Volendam.’

KOZP heeft verder een zogenoemde #antiZwartePietChallenge opgezet, waarbij mensen in actie kunnen komen tegen Zwarte Piet. Op 5 december staan de initiatiefnemers samen met medestanders stil bij de afgelopen tien jaar en kijken ze naar de toekomst.

Vorig jaar stond KOZP ook in Maastricht, waar een kleine groep betogers werd belaagd door honderden tegendemonstranten. Na een uur staakte de actiegroep de demonstratie vanwege de onveilige situatie en werden de actievoerders onder politiebescherming naar een veilige plek buiten de stad gebracht.