Biden wil Amerikaanse uitstoot van methaan terugdringen

De Amerikaanse president Joe Biden wil de uitstoot van methaan in zijn land flink terugdringen. Van dat broeikasgas komen grote hoeveelheden vrij via lekkages bij onder meer olie-, gas- en mijnbouwbedrijven. Methaan is na CO2 de grootste oorzaak van klimaatverandering en is daarom een belangrijk onderwerp op de klimaattop COP26 in Glasgow, waar Biden ook aanwezig is.