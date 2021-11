Kendrion verwacht langere chiptekorten in auto-industrie

De producent van elektromagnetische componenten Kendrion verwacht dat de chiptekorten en problemen in de wereldwijde leveringsketen voorlopig zullen aanhouden. Kendrion is een belangrijke toeleverancier aan de auto-industrie en vanwege die chiptekorten en leveringsproblemen hebben veel autoproducenten de productie moeten verlagen.

Ondanks de chiptekorten wist Kendrion in het derde kwartaal wel zijn omzet op te voeren, dankzij een grote vraag naar zijn producten door het economisch herstel van de coronacrisis. De omzet steeg met 15 procent naar ruim 113 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De aan de beurs in Amsterdam genoteerde onderneming zag bij alle divisies de verkopen toenemen, ook bij de automotive-tak ondanks de productieverstoringen door de chiptekorten. Volgens Kendrion zullen die tekorten waarschijnlijk tot in de loop van volgend jaar voortduren.

Kendrion maakt zogenoemde actuatoren. Die apparaatjes, die een bepaalde situatie meten en daarop hun stand aanpassen, maakt het bedrijf voor onder meer voertuigen. Verder is het concern actief met industriële remmen, die onder meer worden gebruikt in windmolens, maar ook in productierobots en andere apparaten met elektromotoren.

Het bedrijf is bezig zijn prijzen te verhogen om zo de gestegen grondstoffenkosten te compenseren. De nettowinst kwam uit op 2,9 miljoen euro tegen 1,6 miljoen euro een jaar geleden.