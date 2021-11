Aziatische beurzen gemengd na rentebesluit in Australië

De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten het besluit van de Reserve Bank of Australia om de rente ongewijzigd te laten. De Australische centrale bank opende wel de deur voor een eerder dan verwachte renteverhoging. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag naar buiten komen.

De Australische centrale bank hield de rente ongewijzigd op het historisch lage niveau van 0,1 procent, maar liet wel de doelstelling van een rente van 0,1 procent op de staatsobligatie met een looptijd tot april 2024 los. Ook schrapte de centrale bank de verwachting dat de rente pas in 2024 zal worden verhoogd. De Reserve Bank beloofde wel geduldig te blijven ten aanzien van renteverhogingen en voorziet nu een eerste rentestap in 2023. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,6 procent.

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager de dag uit op 29.520,90 punten. De Japanse hoofdindex won een dag eerder nog 2,6 procent door de hoop dat premier Fumio Kishida na de verkiezingsoverwinning afgelopen weekeinde meer zal doen om het economische herstel aan te jagen. Bij de bedrijven zakten cosmeticamaker Pola Orbis, scheepsbouwer Hitachi Zosen en farmaceut Kyowa Kirin meer dan 6 procent, na tegenvallende resultaten. De makers van elektronische onderdelen TDK en Kyocera dikten 9 en 5 procent aan dankzij sterke kwartaalcijfers van beide bedrijven.

Apple

De Japanse toeleveranciers van Apple gingen overwegend omlaag. Volgens zakenkrant Nikkei wordt het Amerikaanse techconcern harder geraakt door het wereldwijde chiptekort dan eerder gedacht. Apple zou daardoor de productie van de iPad noodgedwongen moeten terugschroeven om meer onderdelen over te houden voor de productie van de iPhone 13. Alps Alpine daalde 0,5 procent en Murata Manufacturing verloor 1,6 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai raakte tussentijds 1,4 procent kwijt door de koersverliezen bij de Chinese banken en energiebedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong hield het hoofd boven water met een plus van 0,2 procent, mede dankzij koerswinsten van de Chinese techbedrijven. De Kospi in Seoul was een positieve uitschieter met een winst van 1,2 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung, een grote concurrent van Apple, behoorde tot de sterkste stijgers met een plus van 2,6 procent.