College Utrecht pleit voor metroverbindingen onder binnenstad

De Merwedelijn, een nieuwe verbinding tussen station Utrecht Centraal en Nieuwegein, moet grotendeels ondergronds worden aangelegd. Uit nieuw onderzoek blijkt volgens de gemeente en provincie Utrecht dat dit de beste optie is. De lijn wordt daarmee de eerste metroverbinding van Utrecht.

Er zijn plannen voor een tweede metrotraject dat onder de historische binnenstad moet doorgaan, maar Utrecht laat hiernaar nog nader onderzoek doen. Die metro komt dan onder de route van de huidige busbaan aan het Vredenburg richting de Biltstraat te liggen.

In een voorstel dat het college dinsdag aan de gemeenteraad stuurde, schrijft mobiliteitswethouder Lot van Hooijdonk dat een metrolijn ‘bijdraagt aan bereikbaarheid en leefbaarheid’ van de stad. ‘Een ondergrondse verbinding in het hart van de stad biedt in dit steeds drukker wordende gebied veel meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Wij redden het niet meer met bussen’, zegt Van Hooijdonk.

Tijdswinst

Bovendien levert ondergronds vervoer de reiziger tijdswinst op, belooft ze. Nieuw openbaar vervoer moet de groei van de stad opvangen. Naar schatting 50.000 reizigers moeten per dag gebruik gaan maken van de Merwedelijn. Utrecht groeit de komende jaren flink qua inwoners. Alleen al in de Merwedekanaalzone staat de nieuwbouw van duizenden woningen gepland.

Voor de aanleg van de nieuwe trajecten en een extra station heeft Utrecht zeker 4 tot 5 miljard euro nodig. De regio kan alleen de plannen voor het metronetwerk ‘niet volledig zelf’ bekostigen. ‘De regio roept het Rijk op om hieraan bij te dragen. Rijk en regio zijn in gesprek over de plannen’, aldus een woordvoerder.