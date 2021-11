Ex-partner Epstein ontkent schuld vlak voor start proces

Tijdens een van de laatste zittingen voordat het proces tegen Ghislaine Maxwell inhoudelijk van start gaat, heeft de ex-partner van Jeffrey Epstein opnieuw schuld ontkend. ‘Ik heb geen enkele misdaad begaan’, zei ze maandag tegen een rechter in New York.

Maxwell wordt ervan verdacht meisjes te hebben geronseld voor multimiljonair en zedendelinquent Epstein. Ze is aangeklaagd voor onder meer vrouwenhandel. Tijdens de zitting maandag zijn de laatste afspraken gemaakt over het verdere verloop van het proces tegen haar. Zo mogen vermeende slachtoffers anoniem of alleen met hun voornaam getuigen. Ook werd duidelijk dat Maxwell geen deal met justitie heeft gesloten en daar ook niet om heeft gevraagd.

De jury zal de komende dagen worden aangesteld. Op 29 november zal dan de eerste inhoudelijke zitting van het proces zijn met de openingspleidooien.

Maxwell werd vorig jaar juli aangehouden, nadat zij lange tijd onvindbaar was voor de autoriteiten. Haar goede vriend en ex-geliefde Epstein werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was opgepakt op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. De autoriteiten denken dat de zakenman zich in gevangenschap van het leven heeft beroofd.