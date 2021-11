Zeven verdachten na rellen NEC-Vitesse voor de rechter

Zeven verdachten die zijn opgepakt bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen NEC en Vitesse in oktober staan dinsdag voor de politierechter. Vijftig supporters kregen na afloop een stadionverbod en inmiddels zijn 22 personen opgepakt.

Het gaat om een snelrechtzitting; de rellen hadden plaats op 17 oktober. De supporters in de leeftijd van 19 tot en met 47 jaar worden verdacht van het plegen van openlijk geweld, het uiten van beledigingen en mishandeling. Politiemensen werden achtervolgd en aangevallen met onder meer broekriemen in de hand. Boomstronken en dranghekken werden richting politie en ME gegooid.

De zeven komen uit Nijmegen en uit omliggende plaatsen. Slechts één van hen zit nog vast. De advocaat die vier van hen bijstaat wilde geen commentaar geven. Eind november staan opnieuw verdachte relschoppers terecht in de rechtbank in Zutphen.

Het Openbaar Ministerie meldde eerder dat ze met deze zittingen een ‘krachtig signaal wil afgeven’ tegen het plegen van openlijk geweld. Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls stelde dat de betrokken supporters een levenslang stadionverbod moeten krijgen.